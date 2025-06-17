Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні.

У рекомендаціях на сайті МЗС зазначається, що усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Посольство України в Державі Ізраїль та посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян", - йдеться у повідомленні.

Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль (https://www.facebook.com/share/p/18iJfK5P51/) та Ісламській Республіці Іран (https://www.facebook.com/share/p/1DregPYAJ7/).

Якщо громадянин України потрапив у надзвичайну ситуацію, або життю чи здоров’ю є загроза, рекомендується невідкладно звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected].

13 червня Міністерство закордонних справ Украіни опубліковано рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії до стабілізації ситуації на Близькому Сході.