Інтерфакс-Україна
Події
14:01 17.06.2025

Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

1 хв читати
Посольства України в Ізраїлі та Ірані формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації українців- МЗС

У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні.

У рекомендаціях на сайті МЗС зазначається, що усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликають зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

"Посольство України в Державі Ізраїль та посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян", - йдеться у повідомленні.

Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль (https://www.facebook.com/share/p/18iJfK5P51/) та Ісламській Республіці Іран (https://www.facebook.com/share/p/1DregPYAJ7/).

Якщо громадянин України потрапив у надзвичайну ситуацію, або життю чи здоров’ю є загроза, рекомендується невідкладно звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected].

13 червня Міністерство закордонних справ Украіни опубліковано рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану та Сирії до стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Теги: #іран_ізраїль #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:16 17.06.2025
Трамп заявляє, що не зв'язувався з Іраном для переговорів щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході

Трамп заявляє, що не зв'язувався з Іраном для переговорів щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході

14:46 16.06.2025
Lufthansa призупиняє польоти в Тель-Авів і Тегеран до 31 липня

Lufthansa призупиняє польоти в Тель-Авів і Тегеран до 31 липня

14:15 16.06.2025
На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

12:46 16.06.2025
МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

12:18 16.06.2025
Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 осіб, понад 500 поранено

Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 осіб, понад 500 поранено

10:51 16.06.2025
З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

09:14 16.06.2025
В Ізраїлі від початку загострення конфлікту з Іраном загинули 19 людей

В Ізраїлі від початку загострення конфлікту з Іраном загинули 19 людей

18:09 15.06.2025
Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

17:06 15.06.2025
Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

11:03 15.06.2025
Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

ВАЖЛИВЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

Сили оборони знешкодили 428 засобів повітряного нападу противника з 472

ОСТАННЄ

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

ЄСПЛ оголосить рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ"9 липня – Мінюст

ДБР викрило схему продажу дизпального з авіабригади на Івано-Франківщині

РФ атакувала підрозділ ДТЕК, поранено двох енергетиків

Нафтові танкери зіткнулися в Оманській затоці біля берегів ОАЕ

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

У Харкові взято під варту шанувальника агресії РФ, який зберігав вдома арсенал зброї – прокуратура

У Запоріжжі ректорат приватного університету за гроші зарахував до аспірантури майже 3 тис. ухилянтів - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА