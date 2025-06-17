У Польщі піднімали в повітря винищувачі через ракетний обстріл України

У Польщі вранці вівторка піднімали у повітря винищувачі для захисту повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України, повідомило Оперативне командування ЗС Польщі

"...У звʼязку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі вранці почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться в повідомленні в соцмережі X.

Як зазначається, були задіяні усі доступні сили та засоби, зокрема піднято у повітря чергові пари винищувачів, у повній готовності до негайного реагування перебували наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки.

Наголошується, що ці дії мали на меті гарантувати безпеку на території, що межує з Україною.

Згодом в Оперативному командуванні повідомили про завершення патрулювання винищувачів у повітряному просторі Польщі.

Джерело: https://x.com/DowOperSZ/status/1934781844261884206

https://x.com/DowOperSZ/status/1934805549008449668