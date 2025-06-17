Інтерфакс-Україна
Події
05:33 17.06.2025

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є постраждалі та пошкодження – Кіпер

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Російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками на світланку, є постраждалі та пошкодження, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів.

Також є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10080

Теги: #одеса #бпла #атаки

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