Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є постраждалі та пошкодження – Кіпер

Російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками на світланку, є постраждалі та пошкодження, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів.

Також є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10080