У Києві уже 16 постраждалих - мер
Уже 16 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки атаки, повідомив очільник військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо", - написав він.
За словами Ткаченка, загалом станом на третю ночі вівторка фіксуються наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.
"Рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки. Наразі небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва. Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю", - наголосив Ткаченко.
Зберігається також ракетна небезпека, додав він.
У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив про 16 постраждалих.
"Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше - в Соломʼянському районі", - написав він.
Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1301