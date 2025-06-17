У Києві уже 16 постраждалих - мер

Уже 16 постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки, на 12 локаціях фіксуються наслідки атаки, повідомив очільник військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Дванадцять постраждалих. Інформацію уточнюємо", - написав він.

За словами Ткаченка, загалом станом на третю ночі вівторка фіксуються наслідки атаки на 12 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.

"Рятувальники роблять все, щоб мінімізувати наслідки. Наразі небезпека зберігається. Фіксуються цілі на підступах до Києва. Також фіксуються нові групи ворожих дронів в інших регіонах, які можуть прямувати на столицю", - наголосив Ткаченко.

Зберігається також ракетна небезпека, додав він.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив про 16 постраждалих.

"Наразі 16 постраждалих у столиці. Найбільше - в Соломʼянському районі", - написав він.

Також до медиків звернулися двоє постраждалих у Дарницькому та один в Дніпровському районі. Їм надали допомогу.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1301