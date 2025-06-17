Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади – мер

Дев'ятеро постраждалих через ворожу атаку в Святошинському районі, також горять склади, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Святошинському районі горять складські приміщення. Всі служби на місці", - написав він.

Також Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький район.

У Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.

Також мер повідомив, що в Соломʼянському районі пожежа в нежитловій забудові. Екстрені служби працюють на місці.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4827