Інтерфакс-Україна
Події
00:02 17.06.2025

Окупанти втратили 221 військового на покровському напрямку, ще три боя тривають - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в понеділок 221 військового, загалом на напрямку атакували впродовж доби 42 рази, три боя тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 – безповоротно", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські військові знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління БпЛА; також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка. Досі тривають три боєзіткнення.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid037PFjizbAewrypjJUsjJJFHKogtThYx6S7VQvPyLMCMvQpcpKpEJByTtvhStGnm22l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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