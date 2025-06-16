Інтерфакс-Україна
Події
23:32 16.06.2025

Президентка Єврокомісії: наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті.

"Шановний Марк Карні (MarkJCarney), дякуємо, що об’єднали нас у Канаді. Приємно бути серед надійних партнерів. Цього тижня ми зміцнюємо єдність G7", - написала вона в соцмережі Х.

За її словами, наступного тижня відкриватимуть нову еру в стратегічному партнерстві на європейсько-канадському саміті.

"Зробимо важливий крок у співпраці у сфері безпеки та оборони", - зазначила вона.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1934703255596225013

Теги: #єдність #канада #єс #g7

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