Альянс оприлюднив програму гаазького саміту НАТО

Організація Північноатлантичного альянсу оприлюднила програму саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Програма оприлюднена у понеділок в Брюсселі штаб-квартирою НАТО.

Заплановано, що у першій половині першого дня роботи саміту, 24 червня, пройде Громадський форум НАТО, на якому виступить генеральний секретар альянсу Марк Рютте. Також відбудеться Пленарне засідання Форуму оборонної промисловості саміту НАТО.

У другій половині дня, о 19.00 в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу під головуванням заступника генсека НАТО розпочнеться робоча вечеря Ради Україна-НАТО. Одночасно, о 19.15, під головуванням міністра оборони Нідерландів розпочнеться робоча вечеря Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

У цей же час, з 19.00 вечора глави держав та урядів країн-членів альянсу та партнерів разом з дружинами почнуть прибувати до палацу Huis ten Bosch, де пройде світська вечеря, організована Його Величністю Королем Віллемом-Олександром та Її Величністю Королевою Максимою.

За інформацією, якою володіє агентство "Інтерфакс-Україна", участь у цій вечері також візьме президент України Володимир Зеленський.

На другий день роботи саміту на 10.00 ранку заплановане засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів, яке пройде під головуванням генсека Рютте. Заключна пресконференція запланована на 14.00.