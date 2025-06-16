Через ворожий авіаудар по Купʼянську 2 мирних мешканці постраждали, ще троє могли загинути – прокуратура

У понеділок, близько 15:40, росіяни завдали авіаційного удару по житловому кварталу у м. Купʼянськ.

"Влучання зафіксовано по багатоквартирних житлових будинках, спалахнули пожежі у квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму. За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України).