Інтерфакс-Україна
Події
19:46 16.06.2025

Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

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Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп не виключає нових антиросійських санкцій.

"Це може статися", - сказав глава Білого дому в понеділок журналістам "на полях" саміту G7, відповідаючи на запитання про можливість нових обмежень проти Москви.

Раніше в червні Трамп говорив, що поки не ухвалив рішення про те, чи схвалить він "дуже сильний законопроєкт", підготовлений сенаторами - республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем.

Грем підготував законопроєкт, що передбачає введення первинних і вторинних санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, він передбачає 500%-ві мита для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші товари.

 

 

Теги: #росія #санкції #сша #президент

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