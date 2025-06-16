Інтерфакс-Україна
Події
19:43 16.06.2025

Європейські лідери G7 провели координаційну зустріч перед відкриттям саміту

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Європейські лідери G7 провели координаційну зустріч перед відкриттям саміту

Лідери європейських країн "Великої сімки" провели координаційну зустіч перед відкриттям саміту у понеділок, 16 червня.

"Перед відкриттям саміту G7 у Кананаскісі, Канада, момент координації між європейцями", - написав президент Франції Еммануель Макрон, опублікувавши фото зустрічі в соцмережі Х.

На фото - президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніо Кошту та Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні і президент Франції Еммануель Макрон.

 

Теги: #лідери #g7_summit

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