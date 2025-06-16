Інтерфакс-Україна
Події
19:30 16.06.2025

Україна й Австрія підписали декларацію про поглиблення двосторонньої економічної співпраці

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Україна й Австрія підписали декларацію про поглиблення двосторонньої економічної співпраці

Перша віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко та міністр економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали декларацію про поглиблення українсько-австрійської економічної співпраці.

"У присутності Президента України й Федерального канцлера Австрії перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр економіки, енергетики й туризму Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали декларацію про поглиблення українсько-австрійської економічної співпраці. Ідеться про розширення економічного співробітництва, збільшення інвестицій, сприяння сталому економічному відновленню та розвитку України, зокрема із залученням австрійського бізнесу", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, Україна та Австрія в понеділок, 16 червня, підписали п'ять документів у сферах безпеки, повернення викрадених Росією українських дітей, сільського господарства, регіональної співпраці та відбудови.

 

Теги: #австрія #співпраця

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