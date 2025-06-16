Зеленський і президент Австрії обговорять підтримку України - ОП

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Відня обговорить з президентом Австрії Александром Ван дер Берліном продовження підтримки України, а також поглиблення співпраці.

“Після спільної зустрічі Володимир Зеленський та Александр Ван дер Беллен обговорять тет-а-тет і в розширеному форматі продовження підтримки України, поглиблення співпраці в різних галузях та участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові нашої країни”, - повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Окрім того, лідери обговорять гуманітарне розмінування, відновлення енергетики, продовольчу безпеку та будівництво укриттів в Україні.

Окремо президенти обговорять повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія, а також продовження лікування, реабілітації та оздоровлення дітей.