Інтерфакс-Україна
Події
14:15 16.06.2025

На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

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На об'єкті зі збагачення урану в іранському Натанзі нових пошкоджень не виявлено - МАГАТЕ

На іранському об’єкті зі збагачення урану в Натанзі додаткових ушкоджень після п’ятничного ізраїльського удару не зафіксовано, радіаційний фон перебуває в нормі, повідомив у понеділок глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

“На об’єкті зі збагачення палива в Натанзі не було додаткових ушкоджень з моменту п’ятничної атаки, внаслідок якої було зруйновано надземну частину дослідного заводу, на якому Іран виробляв уран, збагачений до 60%”, - ідеться в його заяві, опублікованій на сайті агентства.

За словами Гроссі, було зруйновано електроенергетичну інфраструктуру на об’єкті, включно з електричною підстанцією, головною будівлею електропостачання, аварійним джерелом живлення і резервними генераторами. При цьому втрата живлення могла пошкодити центрифугу на об’єкті.

Тим часом жодних пошкоджень не помічено на заводі зі збагачення палива у Фордо або на важководному реакторі в Хондабі, який перебуває у стадії будівництва. АЕС Бушер не була мішенню і не постраждала від нещодавніх атак, як і дослідницький реактор у Тегерані, вказав глава МАГАТЕ.

На ядерному об’єкті в Ісфахані внаслідок п’ятничної атаки було пошкоджено чотири будівлі: центральну хімічну лабораторію, завод із конверсії урану і завод із виробництва палива для реактора в Тегерані. Як і в Натанзі, рівні радіації за межами об’єкта залишаються незмінними.

“Я готовий негайно вирушити в дорогу і взаємодіяти з усіма відповідними сторонами, щоб допомогти забезпечити захист ядерних об’єктів і подальше мирне використання ядерних технологій згідно з мандатом агентства”, - наголосив глава МАГАТЕ.

 

 

Теги: #іран #магате #іран_ізраїль

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