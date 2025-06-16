Звіт SIPRI: Китай лідирує у розширенні ядерного арсеналу

Стокгольмський міжнародний інститут з вивчення проблем миру (SIPRI) в останньому опублікованому звіті зазначає, що майже всі дев'ять держав, що володіють ядерною зброєю — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) та Ізраїль — у 2024 році продовжили інтенсивні програми модернізації ядерної зброї, при тому ядерний арсенал Китаю зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни, приблизно на 100 нових боєголовок на рік з 2023 року.

Згідно з документом, КНР зараз має щонайменше 600 ядерних боєголовок, до січня 2025 року Китай завершив або майже завершив будівництво близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох великих пустельних районах на півночі країни та трьох гірських районах на сході. Залежно від того, як Китай вирішить структурувати свої збройні сили, до кінця десятиліття він потенційно може мати принаймні стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), скільки Росія або США. Однак навіть якщо до 2035 року Китай досягне максимальної прогнозованої кількості 1 500 боєголовок, це все одно становитиме лише близько третини від поточних ядерних арсеналів Росії та США.

Росія та США разом володіють близько 90% всіх ядерних озброєнь. Розміри їхніх військових запасів (тобто боєголовок, придатних для використання) у 2024 році, здається, залишилися відносно стабільними, але обидві держави реалізують масштабні програми модернізації, які в майбутньому можуть збільшити розмір і різноманітність їхніх арсеналів. Якщо не буде укладено нової угоди про обмеження їхніх запасів, кількість боєголовок, розміщених на стратегічних ракетах, ймовірно, збільшиться після закінчення терміну дії двостороннього Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (новий СНО) у лютому 2026 року.

Комплексна програма модернізації ядерного арсеналу США просувається, але в 2024 році зіткнулася з проблемами планування та фінансування, які можуть затримати реалізацію та значно збільшити вартість нового стратегічного арсеналу.

Програма модернізації ядерних озброєнь Росії також стикається з проблемами, які в 2024 році включали невдалий випробувальний запуск і подальшу затримку нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат", а також повільніше, ніж очікувалося, оновлення інших систем.

Проте, ймовірно, що в найближчі роки кількість ядерної зброї як у Росії, так і в США збільшиться. Збільшення російського арсеналу відбуватиметься головним чином за рахунок модернізації стратегічних сил, що залишилися, з метою збільшення кількості боєголовок на кожній ракеті та перезавантаження деяких пускових шахт, які були спорожнені в минулому. Збільшення арсеналу США може відбутися в результаті розміщення більшої кількості боєголовок на існуючих пускових установках, повторної активації порожніх пускових установок та додавання до арсеналу нових нестратегічних ядерних озброєнь. Прихильники ядерної зброї в США наполягають на цих кроках як реакції на нові ядерні розгортання Китаю.