Літак Зеленського здійснив посадку у Відні

Президентський літак Airbus A319 UR-ABA української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise о 12:34 за Києвом здійснив посадку у Віденському міжнародному аеропорту Schwechat (VIE), повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav".

Раніше повідомлялося, що за інформацією австрійських медіа президент України Зеленський відвідає з візитом Австрію 16 червня. У програмі візиту, серед іншого, заплановані зустрічі з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом, міністром закордонних справ Беате Майнл-Райзінгер та федеральним канцлером Крістіаном Штокером повідомило видання в Der Standard.