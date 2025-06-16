З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

Ізраїль засік пуск ракети з Ємену, військові працюють над її перехопленням, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю працюють над перехопленням загрози", - йдеться в повідомленні військових у telegram-каналі.

У місті Беер-Шева на півдні країни і в прилеглих районах пустелі Негев наразі лунають сирени повітряної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.