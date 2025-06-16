Інтерфакс-Україна
Події
10:51 16.06.2025

З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

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Ізраїль засік пуск ракети з Ємену, військові працюють над її перехопленням, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ зафіксувала запуск ракети з Ємену в бік ізраїльської території, системи протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю працюють над перехопленням загрози", - йдеться в повідомленні військових у telegram-каналі.

У місті Беер-Шева на півдні країни і в прилеглих районах пустелі Негев наразі лунають сирени повітряної небезпеки, передають місцеві ЗМІ.

 

Теги: #балістика #іран_ізраїль

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