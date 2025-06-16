Інтерфакс-Україна
Події
08:53 16.06.2025

Захисники України в ніч на 16 червня знищили 125 із 138 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 16 червня знищили 125 із 138 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 16 червня 2025 року (із 21.00 15 червня) атакував 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) – у 8 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #війна #збиття #бпла

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