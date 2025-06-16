Інтерфакс-Україна
Події
08:25 16.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

" Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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