Один цивільний зазнав поранень внаслідок атаки ворожих дронів в Запорізькій області

46-річного чоловіка поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Магдалинівку, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

Загалом, за інформацією Федорова, упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, в т.ч. 3 авіаційних обстріли, атаки 225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), 5 обстрілів із РСЗВ,193 артудари.

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.