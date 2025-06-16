Інтерфакс-Україна
Події
07:11 16.06.2025

Один цивільний зазнав поранень внаслідок атаки ворожих дронів в Запорізькій області

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Один цивільний зазнав поранень внаслідок атаки ворожих дронів в Запорізькій області

46-річного чоловіка поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Магдалинівку, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

Загалом, за інформацією Федорова, упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, в т.ч. 3 авіаційних обстріли, атаки 225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), 5 обстрілів із РСЗВ,193 артудари.

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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