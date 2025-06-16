16 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1209 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1209 RUSSIAN AGRESSION

16 червня відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів, Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день домашніх працівників, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день африканської дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тихона єпископа, Початок Петрівського посту.

Сьогодні виповнюється 100 років від дня заснування (1925) Спілки української молоді. А в 1934 році було створено Спілку письменників України (СПУ).

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Заснований з ініціативи Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку – спеціальної структури в межах ООН (2015).

Цю дату вперше відзначили у 2015 році на масштабному політичному форумі в Мілані. Пізніше, у 2018 році, Організація Об’єднаних Націй офіційно підтвердила подію, після чого вона набула міжнародного статусу.

Метою Дня сімейних грошових переказів є залучення суспільства до співпраці заради ефективного застосування фінансових ресурсів країн; привернення уваги до позитивної ролі трудящих-мігрантів, котрі сприяють розвитку й фінансовому добробуту не тільки власних родин, а й держав, звідки вони родом; поширення ідеї гарного ставлення до мігрантів, які працюють.

Міжнародний день водоспаду

Щороку 16 червня відзначається Міжнародний день водоспаду. Цей день присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з найбільш захоплюючих і вражаючих елементів ландшафту нашої планети.

Міжнародний день домашніх працівників

Щорічно 16 червня відзначається Міжнародний день домашніх працівників. Цей день присвячений визнанню важливої роботи домашніх робітників, які надають такі основні послуги, як прибирання, приготування їжі та догляд за домогосподарствами по всьому світу.

Всесвітній день морських черепах

Всесвітній, або міжнародний день морських черепах світова спільнота відзначає 16 червня. Святкові заходи, присвячені цим дивним створінням, відзначаються щорічно. Їхня мета привернути увагу людства на проблеми, з якими стикаються ці жителі моря, а також сприяти посиленню заходів щодо охорони морських черепах.

Міжнародний день африканської дитини

16 червня кожного року світ відзначає Міжнародний день африканської дитини. Подію започаткувала Організація африканської єдності у 1991 році. Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР).

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Григорія Павловича Шлейфера (1855-1913), українського архітектора, громадського діяча;

100 років від дня народження Марії Андріївни Вальо (1925-2011), української бібліографині, літературо- та бібліотекознавиці;

75 років від дня народження Тамари Ізмайлівни Вилегжаніної (1950), української бібліотекознавиці, бібліографині, діячки культури, генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого (2004-2022).

Ще в цей день:

1903 - Створено компанію Ford Motor;

1919 - Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі;

1934 - У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ);

1940 - СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію;

1953 - Страйк будівельників у Східному Берліні проти просталінського режиму, який перетворився у повстання в НДР 17 червня;

1998 - Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон;

2014 - Війна на сході України: від проросійських бойовиків було звільнено селище Металіст.

Церковне свято:

Початок Петрівського посту

2025 року Петрів піст триватиме від 16 до 28 червня — це двотижневий період духовного очищення та стриманості, який починається після Трійці (П’ятидесятниці) і завершується напередодні свята святих апостолів Петра і Павла, яке за новим календарем припадає на 29 червня.

Цей піст має змінну тривалість, оскільки залежить від дати Великодня. 2025 року він триватиме 13 днів. У порівнянні з Великим постом Петрівка вважається м’якшою — вірянам дозволено споживати рибу, морепродукти та рослинну їжу, за винятком середи і п’ятниці, коли встановлені суворіші обмеження.

День пам’яті святого чудотворця Тихона Аматунтського

Тихон народився у місті Аматунт (сучасна Лімасол на Кіпрі). Його батьки були християнами. З дитинства Тихон проявляв виняткову побожність і любов до Бога. Він відзначався своїм милосердям та співчуттям до нужденних.

Завдяки своїм добродійствам і побожному життю, Тихон був обраний єпископом Аматунтським після смерті попереднього єпископа. На цій посаді він активно сприяв поширенню християнства серед місцевого населення, яке ще дотримувалося язичницьких вірувань. Тихон відзначався своєю мудрістю, терпінням та любов'ю до пастви.

Святого Тихона називають "Чудотворець" завдяки численним чудесам, які приписуються йому як за життя, так і після смерті.

Іменини: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.