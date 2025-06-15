Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю нараду з військовими, СБУ й урядовцями, про результати якої повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Провів нараду з військовими, Службою безпеки України та урядовцями щодо захисту нашої інфраструктури від російських ударів. Попри всі путінські обіцянки Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно", - зазначив Зеленський у дописі.

Він відзначив, що ворожі атаки по енергетичній інфоаструктурі України можуть бути "менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході".

"Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США", - написав Зеленський.

За його словами, учасники наради обговорили наявний розвиток ударних засобів Росії та, відповідно, визначили завдання для розвитку української ППО.

"Були також доповіді голови СБУ та начальника Генштабу. Деталі непублічні, але результати сьогоднішнього обговорення повинні мати відчутний вплив на ситуацію", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14698