Інтерфакс-Україна
Події
20:40 15.06.2025

Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська - поліція

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Троє жінок постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська з РСЗВ, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області у неділю.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні поліції.

Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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