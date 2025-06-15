Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська - поліція

Троє жінок постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська з РСЗВ, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області у неділю.

"Пошкоджено приватний будинок. Постраждали троє жінок. 70-річну місцеву мешканку доставили до лікарні з вибуховими пораненнями. Ще у двох жінок 27 та 62 років гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні поліції.

Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).