Інтерфакс-Україна
Події
12:23 15.06.2025

Агенти ГУР знеструмили об'єкти ВПК в російському Калінінграді - джерело

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Агенти ГУР знеструмили об'єкти ВПК в російському Калінінграді - джерело

Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) здійснили в суботу атаку на промислову електропідстанцію в російському місті Калінінград, внаслідок чого було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, серед яких обʼєкти російської армії та військово-промислового комплексу (ВПК).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела у спецслужбах, близько 4:00 ранку 14 червня була злита охолоджуюча рідина з силового трансформатора підстанції, а потім здійснено підпал самої підстанції. Пожежа суттєво пошкодила обʼєкт та призвела до припинення електропостачання на навколишні підприємства, у тому числі ВПК.

За даними джерел, операція завдала державі-агресору збитки на суму майже в $5 млн.

 

Теги: #впк #гур_мо #калінінград #атака

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