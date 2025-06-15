Агенти ГУР знеструмили об'єкти ВПК в російському Калінінграді - джерело

Агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) здійснили в суботу атаку на промислову електропідстанцію в російському місті Калінінград, внаслідок чого було повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, серед яких обʼєкти російської армії та військово-промислового комплексу (ВПК).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" інформовані джерела у спецслужбах, близько 4:00 ранку 14 червня була злита охолоджуюча рідина з силового трансформатора підстанції, а потім здійснено підпал самої підстанції. Пожежа суттєво пошкодила обʼєкт та призвела до припинення електропостачання на навколишні підприємства, у тому числі ВПК.

За даними джерел, операція завдала державі-агресору збитки на суму майже в $5 млн.