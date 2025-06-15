Інтерфакс-Україна
Події
08:08 15.06.2025

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 90 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 90 од. автотехніки
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 6 бронемашин, 33 артсистеми, 123 БПЛА, а також 90 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 1003860 (+1170) осіб, танків ‒ 10937 (+0) од, бойових броньованих машин ‒ 22804 (+6) од, артилерійських систем – 29190 (+33) од, РСЗВ – 1418 (+1) од, засоби ППО ‒ 1186 (+1) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного – 40709 (+123), крилаті ракети ‒ 3337 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 52017 (+89) од, спеціальна техніка ‒ 3915 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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