Інтерфакс-Україна
Події
07:20 15.06.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих - Федоров

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, четверо постраждалих - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, четверо постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Чотири людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, ворог здійснив 7 авіаційних обстрілів Лежиного, Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Полтавки, а 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Степногірськ, Кам’янське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Також 6 обстрілів із РСЗВ накрили Новоіванівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Щербаки, Новоандріївку, а 170 артударів прийшлися по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 91 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель та іншого майна.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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