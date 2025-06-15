Іранський режим двічі намагався вбити Трампа, заявляє Нетаньягу

Іранський режим двічі намагався вбити американського президента США Дональда Трампа, заявив прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", - наголосив прем'єр.

За словами Нетаньягу, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито та поранено тисячі американців.

"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог - ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", - наголосив він.

Як повідомлялося, Мін'юст США минулого року висував звинувачення іранцю Фархаду Шакері, який отримував завдання від Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) розробити план ліквідації Дональда Трампа.

На Трампа за останні кілька місяців було зроблено дві спроби замаху. Водночас з'являлася інформація про плани Ірану ліквідувати Трампа.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FEgleMW3Sq0