Окупанти втратили 210 військових на покровському напрямку, ще один бій триває - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку у суботу 210 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 45 раз, один бій триває досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на покровському напрямку втратили 210 осіб убитими та пораненими", - сказано в повідомленні.

Також українські військові знищили шість автомобілів, 12 мотоциклів, 11 БпЛА, станцію візуального спостереження Муром-М, 2 антени управління БпЛА. Також українські захисники уразили три бойові броньовані машини, дві гармати та один засіб РЕБ противника.

Загалом на покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 45 разів атакував українські позиції у районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне боєзіткнення триває дотепер.

Наші воїни

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027gqYxNiqsjpwu8MaLMavJgs6W8vrEjXqPqy653QEtdMzhoLFDGv4cgwrYhE7znikl