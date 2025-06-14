Інтерфакс-Україна
Події
21:19 14.06.2025

ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків

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ЄС закликав держави Близького Сходу до стримання та відмови від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Європейський Союз закликав держави Близького Сходу дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та утримуватися від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків, заявила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

"Європейський Союз дуже уважно стежить за ситуацією на Близькому Сході та висловлює свою найглибшу стурбованість небезпечною ескалацією, яка загрожує дестабілізацією Близького Сходу після ізраїльських ударів по Ірану та відповіді Ірану", - сказано в заяві на сайті ЄС.

Зазначається, що ЄС підтверджує тверду відданість регіональній безпеці, включаючи безпеку Ізраїля, та закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та утримуватися від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків, таких як потенційний викид радіоактивних речовин.

"ЄС завжди чітко заявляв, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю, і стурбований нещодавньою доповіддю МАГАТЕ, на основі якої Рада керуючих МАГАТЕ визнала, що Іран не дотримується своїх юридично обов'язкових зобов'язань щодо ядерних гарантій. Але довготривала безпека будується за допомогою дипломатії, а не військових дій", - сказано в заяві.

Каллас зазначила, що ЄС вважає, що дипломатія повинна переважати. "ЄС продовжуватиме робити свій внесок у всі дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження напруженості та пошук довготривалого вирішення іранської ядерної проблеми, яке може бути досягнуто лише шляхом угоди шляхом переговорів", - резюмувала представниця ЄС.

 

Теги: #близький_схід #ізраїль #іран #заява #єс

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