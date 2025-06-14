20:44 14.06.2025
Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше
Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, тож захисту українського неба має бути більше, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді", - сказав він у вечірньому зверненні в суботу.
За словами президента, час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше. "Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше. Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім нашим людям", - сказав він.