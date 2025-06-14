Трамп зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни, водночас Путін готовий продовжити переговори з Україною після 22 червня – помічник Путіна

Президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Путіним у суботу заявив про зацікавленість у якнайшвидшому закінченні російсько-української війни, водночас Путін повідомив про готовність Росії продовжити переговори з Україною після 22 червня, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Дональд Трамп (...) знову наголосив на зацікавленості у якнайшвидшому закінченні російсько-українського конфлікту", - сказав Ушаков російським журналістам.

Водночас, за його словами, з російської сторони висловлено готовність продовжити переговори з Україною, як умовлено, після 22 червня.

Трамп взяв до уваги цю інформацію, додав Ушаков.

Сам Трамп поки не коментував цю розмову.