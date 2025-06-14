Росія витрачає 300 млрд на рік на оборонне виробництво – Зеленський

За неофіційними даними Росія витрачає на оборонне виробництво 300 млрд, це один з факторів, чому РФ не хоче закінчувати війну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«На цьому оборонному виробництві, як все в Росії - всі заробляють і грабують, і це факт, і це мільярди. Неофіційні дані – 300 мільярдів (президент не уточнив у якій валюті – ІФ-У) на рік в таке виробництво. Уявіть собі, хто хоче це закінчувати? Вони (росіяни – ІФ-У) не хочуть», - сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

За словами президента, усі в колі навколо Путіна, хто виробляє, грабує та заробляє, зроблять усе, щоб він не закінчував війну.