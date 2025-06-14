СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Фото: https://t.me/SBUkr/

Служба безпеки України затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ, ним виявився 42-річний місцевий житель, який працював на окупантів як коригувальник.

Як повідомляє СБУ в суботу у телеграм-каналі, у поле зору російської спецслужби він потрапив, коли публікував проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: збирати координати для наведення повітряних атак РФ по обласному центру.

"Ворога особливо цікавили локації блокпостів та інших місць скупчення військових, а також розташування промислових підприємств, особливо оборонних заводів. Щоб навести російські авіаудари на потенційні цілі, агент знімав об’єкти на камеру та позначав локації на гугл-картах", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, зрадник встановив поруч із однією з місцевих трас приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для ФСБ.

За допомогою відеопристрою окупанти відслідковували кількість бронетехніки Сил оборони, що рухалася у напрямку південного фронту.

Кіберфахівці СБУ викрили зрадника та затримали за місцем проживання. У нього вилучено телефон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.