Інтерфакс-Україна
Події
11:17 14.06.2025

У Києві пройшов Марш Рівності - пабліки

1 хв читати

У центрі Києва ранком у суботу пройшов Марш Рівності, неподалік також зібралися активісти за "традиційні цінності", повідомляють пабліки.

На відео також можна побачити значну кількість правоохоронців. Про можливе порушення порядку, або сутички – не повідомляється.

Напередодні влада столиці повідомила про заплановане тимчасове зачинення входу (виходу) на станцію метрополітену "Театральна", а також про тимчасово обмеження рух транспортних засобів окремими вулицями міста у зв’язку з проведенням заходів.

Теги: #київ #марш_рівності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 14.06.2025
У Києві станцію метро "Театральна" тимчасово зачинено через проведення заходів

У Києві станцію метро "Театральна" тимчасово зачинено через проведення заходів

08:10 14.06.2025
У Києві в суботу тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з проведенням заходів

У Києві в суботу тимчасово обмежать рух транспортних засобів окремими вулицями у зв’язку з проведенням заходів

21:06 13.06.2025
НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

НСЗУ позапланово перевірить використання антибіотиків в 6 лікарнях

19:21 12.06.2025
Мінкультури активізує діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві

Мінкультури активізує діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві

17:22 12.06.2025
В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

09:05 12.06.2025
До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

17:50 10.06.2025
У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

09:58 10.06.2025
Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

06:15 10.06.2025
Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

10:12 16.06.2024
У КМДА пояснили, чому в метро не можна проводити Марш рівності "КиївПрайд"

У КМДА пояснили, чому в метро не можна проводити Марш рівності "КиївПрайд"

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 43 із 58 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання у 9 локаціях - ПС ЗСУ

Генштаб зафіксував впродовж доби 225 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

ОСТАННЄ

Уражено об’єкти ВПК ворога з виробництва вибухових речовин - Генштаб

До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік - поліція

СБУ запобігла теракту в Одесі: затримано агента ФСБ, що планував підірвати українського військовослужбовця

Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА

Прем'єра балету "La Fille mal gardée" представлена в Національній опері України

Тегеран не бачить сенсу в продовженні зі США переговорів щодо атому - МЗС Ірану

Сили оборони збили 43 із 58 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання у 9 локаціях - ПС ЗСУ

Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: Влучання у Тель-Авіві, пошкоджено хмарочос і дослідницький центр

У Дніпропетровській області вночі ППО знищила два ворожі безпілотники, пошкоджено підприємства та житлові будинки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА