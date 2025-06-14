У Києві пройшов Марш Рівності - пабліки

У центрі Києва ранком у суботу пройшов Марш Рівності, неподалік також зібралися активісти за "традиційні цінності", повідомляють пабліки.

На відео також можна побачити значну кількість правоохоронців. Про можливе порушення порядку, або сутички – не повідомляється.

Напередодні влада столиці повідомила про заплановане тимчасове зачинення входу (виходу) на станцію метрополітену "Театральна", а також про тимчасово обмеження рух транспортних засобів окремими вулицями міста у зв’язку з проведенням заходів.