Сили оборони збили 43 із 58 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання у 9 локаціях - ПС ЗСУ

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Сили оборони України в ніч на суботу знищили 43 ударних безпілотників типу Shahed, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройниз сил України.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - вказується в повідомленні в Телеграмі.

Загалом армія РФ атакувала Україну 58 ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

"У ніч на 14 червня (із 22.00 13 червня) противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – рф", - інформують у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.