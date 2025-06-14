Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: Влучання у Тель-Авіві, пошкоджено хмарочос і дослідницький центр

У ніч суботи Іран здійснив новий ракетний обстріл території Ізраїлю, зафіксовано серію влучань по різних районах країни, включаючи Тель-Авів, Єрусалим, Хайфу, Беер-Шеву, регіон Негев, Галілею та околиці Тверіадського озера, повідомляє Al Mayadeen.

Ізраїльські ЗМІ, за словами видання підтвердили падіння ряду іранських ракет у Тель-Авіві. Із місць влучань здіймаються стовпи диму. Зафіксовані прямі травмування. Зокрема, одна з ракет влучила у 50-поверхову будівлю у Великому Тель-Авіві, внаслідок чого місту завдано значної матеріальної шкоди.

В коментарі проіранському мовнику Al Mayadeen командувач іранської армії Амір Мусаві заявив, що одна з іранських ракет влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві.