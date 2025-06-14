Інтерфакс-Україна
Події
08:30 14.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 225 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 225 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у телеграм-каналі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 66 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 129 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5174 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2800 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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