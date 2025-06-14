У Києві станцію метро "Театральна" тимчасово зачинено через проведення заходів

У Києві станцію метрополітену "Театральна" тимчасово зачинено на вхід і вихід у зв’язку з проведенням заходів, повідомили в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА) вранці суботи.

"Поїзди слідують повз станцію без зупинки. Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота"", – йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть до завершення заходів. Про відновлення роботи станції повідомлять додатково.