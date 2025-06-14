На місці аварії у секторі Прибережної рівнини в Ізраїлі близько 13 постраждалих, серед них тяжкохворі

Медики та парамедики служби швидкої допомоги Ізраїлю Magen David Adom (MDA) надають допомогу близько 13 постраждалим на місці аварії в секторі Прибережної рівнини, йдеться у пресрелізі відомства.

"За інформацією MDA, серед потерпілих 30-річний чоловік перебуває у критичному стані, 45-річний чоловік — у важкому, 50-річна жінка — у стані середньої та тяжкої тяжкості. Ще 10 осіб отримали поранення легкої та середньої тяжкості і пересуваються по місцю події", - зазначено в поширеному повідомленні.

Джерело: https://t.me/mdaisrael/18516