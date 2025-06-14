Інтерфакс-Україна
Події
06:05 14.06.2025

Вашингтон виступає проти пропозиції G7 знизити ціновий поріг на російську нафту

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США заявили про непідтримку ініціативи країн G7 щодо зниження цінового порогу на російську нафту, що ставить під сумнів можливість ухвалення цього рішення на саміті "Великої сімки" в Канаді, пише Bloomber.

Джерела, знайомі з питанням, повідомили, що остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, але наразі позиція США залишається незмінною в порівнянні з позицією, яку країна висловила на початку року під час зустрічі міністрів фінансів G7.

Джерело зазначає, що Європейський Союз і Великобританія пропонують знизити чинний ціновий поріг з $60 до $45 за барель, щоб посилити тиск на нафтові доходи Росії, які є ключовим джерелом фінансування війни проти України. Цей знижений ліміт включено до останнього пакету санкцій ЄС.

"Білий дім у п’ятницю відмовився коментувати це питання", - повідомляє видання.

Як повідомлялося, більшість країн "Великої сімки" готові діяти самостійно і знизити верхню межу ціни на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-13/us-opposes-european-push-to-lower-g-7-price-cap-on-russian-oil

Теги: #сша #нафта #рф #g7

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