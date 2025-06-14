Вашингтон виступає проти пропозиції G7 знизити ціновий поріг на російську нафту

США заявили про непідтримку ініціативи країн G7 щодо зниження цінового порогу на російську нафту, що ставить під сумнів можливість ухвалення цього рішення на саміті "Великої сімки" в Канаді, пише Bloomber.

Джерела, знайомі з питанням, повідомили, що остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, але наразі позиція США залишається незмінною в порівнянні з позицією, яку країна висловила на початку року під час зустрічі міністрів фінансів G7.

Джерело зазначає, що Європейський Союз і Великобританія пропонують знизити чинний ціновий поріг з $60 до $45 за барель, щоб посилити тиск на нафтові доходи Росії, які є ключовим джерелом фінансування війни проти України. Цей знижений ліміт включено до останнього пакету санкцій ЄС.

"Білий дім у п’ятницю відмовився коментувати це питання", - повідомляє видання.

Як повідомлялося, більшість країн "Великої сімки" готові діяти самостійно і знизити верхню межу ціни на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-13/us-opposes-european-push-to-lower-g-7-price-cap-on-russian-oil