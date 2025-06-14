Сили оборони відбили з початку доби 175 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 175 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 пʼятниці.

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмові та наспупальні дії. Два зіткнення станом на 22:00 пʼятниці ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25430