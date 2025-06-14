МАГАТЕ підтвердило знищення частини ядерного об’єкта в Натанзі, Гроссі готовий терміново вирушити до Ірану

Іран підтвердив, що внаслідок атаки Ізраїлю було знищено надземну частину пілотного заводу зі збагачення палива в Натанзі, де вироблявся уран, збагачений до 60% за ізотопом U-235, повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі Раді Безпеки ООН.

Також згідно із заявою Гроссі, оприлюдненою на офіційному сайті МАГАТЕ, рівень радіації за межами об’єкта залишається в межах норми, проте всередині зафіксовано радіологічне та хімічне забруднення.

"Іранська влада інформує нас про напади на інші об'єкти, ядерні об'єкти Фордоу та Ісфахан, які спочатку не були націлені. Ми шукаємо інформацію від іранської влади про будь-які наслідки", - заявив Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ створило цілодобову робочу групу для моніторингу подій і готове терміново розгорнути експертів з ядерної безпеки та охорони.

"Я готовий поїхати до Ірану якнайшвидше, щоб оцінити ситуацію…Незважаючи на поточну напруженість, єдиний стійкий шлях вперед — для Ірану, Ізраїлю, регіону та міжнародного співтовариства — ґрунтується на діалозі та дипломатії", – зазначив глава агентства.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-grossis-statement-to-unsc-on-situation-in-iran

https://x.com/rafaelmgrossi/status/1933626810928877600?s=46