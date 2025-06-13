Хлопчик з Херсонщини, поранений 11 червня внаслідок атаки БПЛА, помер у лікарні — ОВА

Хлопчик 11 років, який 11 червня отримав тяжкі поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці Херсонської області, помер у лікарні, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося",- написав Прокудін в своєму телеграм-каналі ввечері пʼятниці.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/8646