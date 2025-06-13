Інтерфакс-Україна
Події
23:52 13.06.2025

Хлопчик з Херсонщини, поранений 11 червня внаслідок атаки БПЛА, помер у лікарні — ОВА

1 хв читати

Хлопчик 11 років, який 11 червня отримав тяжкі поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці Херсонської області, помер у лікарні, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося",- написав Прокудін в своєму телеграм-каналі ввечері пʼятниці.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/8646

Теги: #загиблий #удар #херсонщина #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 13.06.2025
На Запорізькому напрямку МіГ-29 знищив російський пункт управління БпЛА і склад боєприпасів

На Запорізькому напрямку МіГ-29 знищив російський пункт управління БпЛА і склад боєприпасів

13:37 13.06.2025
Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

09:48 13.06.2025
Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять раніше - ЗМІ

Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять раніше - ЗМІ

09:22 13.06.2025
ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

05:08 12.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

02:05 12.06.2025
У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

22:40 11.06.2025
Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

19:53 11.06.2025
Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

13:46 11.06.2025
Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

20:13 10.06.2025
Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

ОСТАННЄ

МАГАТЕ підтвердило знищення частини ядерного об’єкта в Натанзі, Гроссі готовий терміново вирушити до Ірану

США допомагали Ізраїлю в перехоплюванні ракет під час масштабного удару Ірану

Унаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю постраждали 35 осіб, одна людина — у критичному стані - ЗМІ

Зеленський про ДТП у Франції: Молимося за життя та одужання поранених дітей

Іран завдає масованого ракетного удару по Ізраїлю, ЦАХАЛ повідомляє про перехоплення

Жовква провів зустріч із генсеком Міжнародної торгової палати, говорили про відбудову постраждалих від російських обстрілів об’єктів

Літня жінка загинула через ворожу атаку на Запоріжжі

Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА