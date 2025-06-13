Жовква провів зустріч із генсеком Міжнародної торгової палати, говорили про відбудову постраждалих від російських обстрілів об’єктів

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із генеральним секретарем Міжнародної торгової палати Джоном Дентоном, під час якої, зокрема, обговорили відбудову постраждалих від російських обстрілів об’єктів.

"Цінуємо співпрацю з Міжнародною торговою палатою. Попри виклики війни спільними зусиллями уряду, приватного сектору та за підтримки міжнародних партнерів Україна здатна реалізовувати проєкти з відбудови постраждалих від російських обстрілів об’єктів уже сьогодні", – цитують Жовкву у повідомленні на сайті Офісу президента у п'ятницю.

Він наголосив на тому, що роль Міжнародної торгової палати надзвичайно важлива для залучення міжнародного бізнесу до відбудови України.

Жовква зазначив, що Україна розраховує на поглиблення партнерства з Міжнародною торговою палатою. Передусім ідеться про подальше залучення міжнародного бізнесу до відбудови постраждалих регіонів і відновлення економіки після закінчення війни.

Одна з головних тем зустрічі – підготовка до міжнародної Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Сторони окремо обговорили європейську інтеграцію України та залучення українського бізнесу в економічний простір ЄС.