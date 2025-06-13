Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовослужбовцям та передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни понад 113 тис. українських захисників і захисниць із різних складових Сил безпеки та оборони України відзначені орденами та медалями, більшість із них – саме за участь у боях.

"За кожною такою бойовою нагородою – історія воїна, історія боротьби проти обставин, історія боротьби проти зла, боротьби проти окупанта. А за всіма такими нашими українськими нагородами – історія держави, яку багато хто у світі списував із рахунків і на яку колись не зважали, але яка попри все вистояла та щодня захищає своє право на життя і право на незалежність", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Крім того, президент відзначив захисників "Хрестом бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність" та медалями "За військову службу Україні".

Відповідні укази президента України від 13 червня №409/2025 та №410/2025 оприлюднено на сайті очільника Української держави.