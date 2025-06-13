Інтерфакс-Україна
Події
19:46 13.06.2025

Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами

1 хв читати
Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський вручив найвищі державні нагороди військовослужбовцям та передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни понад 113 тис. українських захисників і захисниць із різних складових Сил безпеки та оборони України відзначені орденами та медалями, більшість із них – саме за участь у боях.

"За кожною такою бойовою нагородою – історія воїна, історія боротьби проти обставин, історія боротьби проти зла, боротьби проти окупанта. А за всіма такими нашими українськими нагородами – історія держави, яку багато хто у світі списував із рахунків і на яку колись не зважали, але яка попри все вистояла та щодня захищає своє право на життя і право на незалежність", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Крім того, президент відзначив захисників "Хрестом бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, орденами "За мужність" та медалями "За військову службу Україні".

Відповідні укази президента України від 13 червня №409/2025 та №410/2025 оприлюднено на сайті очільника Української держави.

 

 

 

 

Теги: #нагородження #зеленський #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 13.06.2025
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

17:27 13.06.2025
США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

США перекидають військові ресурси на Близький Схід, включно з кораблями, після атаки Ізраїлю

13:18 13.06.2025
Зеленський призначив А.Гетьманчук главою Місії України при НАТО замість Галібаренко

Зеленський призначив А.Гетьманчук главою Місії України при НАТО замість Галібаренко

13:05 13.06.2025
Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для БпЛА

Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для БпЛА

20:51 12.06.2025
Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

19:09 12.06.2025
Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

17:17 12.06.2025
Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, вважає Зеленський

Війна перейшла до такого етапу, коли всі борються за фінанси, вважає Зеленський

13:56 12.06.2025
Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

11:02 12.06.2025
Зеленський про критику Трампа: Я сприйму це нормально, якщо це наблизить кінець війни

Зеленський про критику Трампа: Я сприйму це нормально, якщо це наблизить кінець війни

10:56 12.06.2025
Зеленський спростував інформацію про успішний наступ росіян

Зеленський спростував інформацію про успішний наступ росіян

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

ОСТАННЄ

Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

СБУ передала в Музей історії у Другій світовій війні БЕК Sea Baby

Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

У підпалі приміщення районного ТЦК у Харкові підозрюється раніше судимий місцевий житель

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

"Київміськбуд" очолила Світлана Самсонова

Іран призупинив усі внутрішні та міжнародні авіарейси

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА