Інтерфакс-Україна
Події
16:05 13.06.2025

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

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В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців
Фото: Коордштаб

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих громадян України, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - вказується у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Теги: #репатріація #коордштаб #захисники #тіла

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