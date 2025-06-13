В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Фото: Коордштаб

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих громадян України, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі. Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - вказується у повідомленні.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.