Окупанти атакували Білопілля на Сумщині, місто залишилося без світла

Російські окупаційні війська завдали удару по Білопільській громаді, місто залишилось без світла, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Ворог атакував Білопільську громаду. Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

"Масштаби наслідків атаки зʼясовуються", - додав Григоров.

Трохи раніше Повітряні сили повідомляли про пуски КАБ тактичною авіацією у напрямку Сумщини.