Інтерфакс-Україна
Події
15:32 13.06.2025

В результаті удару Ізраїля загинули провідні іранські генерали та двоє вчених-ядерників – ЗМІ

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В результаті ударів, нанесених Ізраїлем по Ірану, загинули лідер воєнізованої Революційної гвардії Ірану, керівник ракетної програми та двоє провідних вчених-ядерників, повідомляє АР з посиланням на іранські державні ЗМІ.

"Іранське державне телебачення повідомило, що було вбито голову Революційної гвардії Ірану і одного з найважливіших командирів Ірану генерала Хосейна Салямі і генерала Аміра Алі Хаджизаде, керівника ракетної програми Революційної гвардії. Ізраїль заявив, що вбив ще двох високопосадовців, які ховалися в підземному бункері", - вказується у повідомленні.

Ізраїльські лідери заявили, що атака була спрямована на те, щоб запобігти створенню Іраном ядерної бомби, оскільки країна збагачує уран за короткий технічний крок до рівня, достатнього для створення зброї. Іран довгий час заявляв, що його програма має мирний характер, і американські спецслужби вважали, що Іран не займається активним створенням зброї.

У відеозаписі, що анонсує військову операцію, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що удари були нанесені по головному збагачувальному об'єкту Ірану, атомному об'єкту в Натанзі, і були націлені на провідних іранських вчених-ядерників. Він сказав, що Ізраїль також націлився на іранський арсенал балістичних ракет.

Ізраїльський військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що Ізраїль продовжить наносити удари по Ірану, але відмовився повідомити, по яких саме місцях.

Теги: #вчені #загибель #іран_ізраїль #генерали

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