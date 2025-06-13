ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

Фото: Генштаб ЗСУ

Кремль шукає альтернативні шляхи поповнення війська – Володимир Путін підписав указ, яким спростив залучення до військ іноземців, повідомив Центр з протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони.

"Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким дозволив військовим з країн СНД, що перебувають в РФ "за службовою необхідністю", не проходити дактилоскопію, фотографування та медичний огляд, обов’язкові для всіх іноземців в РФ", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у п'ятницю.

Зазначається, що мета цих дій, з одного боку, зробити так, "аби масштабна кампанія проти мігрантів із середньоазійських країн, яку в останні місяці проводить російська влада з метою відволікти населення від економічних та соціальних проблем, не призвела до зменшення військової співпраці з країнами СНД, передусім Білоруссю".

"З іншого боку, спрощуючи умови перебування військових з країн СНД на території РФ, Кремль полегшує собі вербування цих військових для участі у війні в Україні на боці РФ", - йдеться у повідомленні.

"Величезні втрати РФ на війні проти України та поступове зменшення кількості росіян, готових їхати на війну навіть за великі гроші, змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська", - наголосили в ЦПД.