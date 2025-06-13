"КиївЗоо" оновив угіддя для бурих ведмедів

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У "КиївЗоо" оновили угіддя для бурих ведмедів – додали новий водограй, оновили басейн та зони відпочинку, створили нові ігрові конструкції, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київський зоопарк".

"Одним із напрямів роботи зоопарків є постійне вдосконалення та покращення умов утримання тварин. Тож створення природних ландшафтів і водойм має велике значення для комфорту та благополуччя мешканців КиївЗоо", - зазначається у повідомленні пресслужби на сайті КМДА у четвер.

Купання – це природна й необхідна активність бурих ведмедів у теплу пору року. Щоб підтримати таку поведінку, працівники зоопарку додали новий водограй, оновили басейн і модернізували систему постачання води, завдяки чому потік води в штучній гірській річці збільшився на 30%.

Також оновили зони відпочинку та потішили клишоногих новими ігровими конструкціями, дерев’яними колодами та джутовими канатами.